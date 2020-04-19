В России посчитали число жителей старше 100 лет

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Более 22 тыс. человек старше 100 лет проживали в России на начало 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Общее количество долгожителей в России на начало текущего года – 22,6 тыс. человек, говорится в сообщении. Отмечается, что это число на на 10% выше показателя в 2019 году (20,5 тыс.) и почти в три раза больше, чем в 2010 году (7,6 тыс.).

Больше всего людей старше 100 лет проживает в Москве, Санкт-Петербурге, в Астраханской и Московской областях, а также в Краснодарском крае. Меньше всего – в Магаданской области, Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Мурманской области и в Республике Тыва.

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