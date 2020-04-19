Найден и задержан второй напавший на врача скорой помощи в Кировской области

В Кировской области правоохранительные органы нашли и задержали второго нападавшего на врача скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в Кирово-Чепецке двое неизвестных напали на приехавших на вызов водителя машины скорой помощи и на врача, который попытался вмешаться. В результате случившегося врач был госпитализирован в Медико-санитарную часть №52. В день нападения он совершал сбор анализов на коронавирус у жителей.

В настоящее время двое нападавших 1985 и 1989 годов рождения доставлены в отделение полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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