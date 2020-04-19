В Китае за сутки выявили 16 случаев коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти Китая заявили о выявлении 16 новых инфицированных коронавирусом на территории страны, это самый низкий показатель прироста с 17 марта, сообщает агентство Reuters.
По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, 9 случаев заражения пришлись на приехавших из-за рубежа, остальные были выявлены внутри страны.
О новых случаев гибели от коронавируса в КНР не сообщается.
По данным на 18 апреля, общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 82 735, погибших — 4632.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп предупредил Китай о возможных последствиях из-за вспышки COVID-19
— В Минздраве одобрили применение препарата из Китая при коронавирусе