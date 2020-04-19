В Китае за сутки выявили 16 случаев коронавируса

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Власти Китая заявили о выявлении 16 новых инфицированных коронавирусом на территории страны, это самый низкий показатель прироста с 17 марта, сообщает агентство Reuters.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, 9 случаев заражения пришлись на приехавших из-за рубежа, остальные были выявлены внутри страны.

О новых случаев гибели от коронавируса в КНР не сообщается.

По данным на 18 апреля, общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 82 735, погибших — 4632.

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