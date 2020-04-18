Во Франции от коронавируса умерли больше 19 тысяч человек
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Во Франции от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях погибли 19 323 человека. Об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения страны.
Уточняется, что 11 842 человека умерли в больницах и 7 481 — в социальных и медико-социальных учреждениях.
На данный момент во Франции насчитывается 111 821 зараженный, 30 639 человек госпитализированы, 5 833 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
«С начала эпидемии 35 983 госпитализированных пациента выздоровели и вернулись домой, 1 563 из них — за последние сутки», — сообщает ведомство.
Отмечается, что еще десятки тысяч человек вылечились дома без посещения больниц.
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