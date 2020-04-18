Глава Минздрава РФ примет участие в саммите G20 по коронавирусу
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко будет участвовать в саммите G20, который будет посвящен борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Саммит стран «Большой двадцатки» пройдет в воскресенье, 19 апреля, в формате видеоконференции.
Председательствовать на саммите, по словам представителей ведомства, будет Саудовская Аравия.
В Минздраве уточнили, что онлайн-встреча G20 будет посвящена вопросам урегулирования ситуации с распространением коронавирусной инфекции и борьбе с ним, а также влиянию заболевания на системы здравоохранения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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