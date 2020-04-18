Россия продолжит помогать другим странам в борьбе с коронавирусом

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В Роспотребнадзоре заявили, что Россия продолжает помогать другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Содействие планируется продолжить и в будущем.

Как уточнили в пресс-службе, страна периодически поставляет иностранным государствам тест-системы для выявления COVID-19.

«Оказание содействия странам-партнерам <...> будет продолжено», — говорится в сообщении.

Также российская сторона будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в соседних странах, так как работа по сдерживанию эпидемии много значит для снижения рисков здоровью россиян.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире выявлено 2,2 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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