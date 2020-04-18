На лечении в Коммунарке находятся более 450 человек

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Лечение в московской больнице в Коммунарке проходят 457 пациентов. Об этом сообщает главный врач Денис Проценко на своей странице в Facebook.

У 341 пациента подтверждена новая коронавирусная инфекция. В реанимации находятся 42 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 23 человека.

За сутки поступило 37 новых пациентов, выписано 74 человека.

По последним данным, в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения COVID-19, умерли 273 человека, вылечились 2590 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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