На лечении в Коммунарке находятся более 450 человек
Лечение в московской больнице в Коммунарке проходят 457 пациентов. Об этом сообщает главный врач Денис Проценко на своей странице в Facebook.
У 341 пациента подтверждена новая коронавирусная инфекция. В реанимации находятся 42 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 23 человека.
За сутки поступило 37 новых пациентов, выписано 74 человека.
По последним данным, в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения COVID-19, умерли 273 человека, вылечились 2590 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Алтайском крае зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом
— Названы три смертельно опасных фактора при COVID-19
— Общемировое число смертей от коронавируса превысило 150 тысяч