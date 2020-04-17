Полиция усилит меры безопасности в Москве и Подмосковье на Пасху
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Столичная и подмосковная полиция пообещала усилить меры безопасности около православных храмов 19 апреля во время празднования Пасхи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Полицейские Москвы и Московской области в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, планируется усиление мер пожарной безопасности.
Источник в МВД также подчеркнул, что гражданам необходимо оставаться дома во время богослужений. За нарушение режима самоизоляции граждане будут обязаны заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВЦИОМ: 87% православных поддержали ограничение посещения храмов на Пасху