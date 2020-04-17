Полиция усилит меры безопасности в Москве и Подмосковье на Пасху

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Столичная и подмосковная полиция пообещала усилить меры безопасности около православных храмов 19 апреля во время празднования Пасхи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские Москвы и Московской области в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, планируется усиление мер пожарной безопасности.

Источник в МВД также подчеркнул, что гражданам необходимо оставаться дома во время богослужений. За нарушение режима самоизоляции граждане будут обязаны заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

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