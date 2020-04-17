Попова: РФ сохраняет плавный и медленный темп прироста заболеваемости COVID-19
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия в настоящее время сохраняет очень медленный темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, цитирует «Интерфакс» .
По ее словам, процентное соотношение прироста составляет менее 20% в день.
«Около 14-17% в сутки», — уточнила Попова.
Она также подчеркнула, что меры властей России по борьбе с вирусом дают эффект.
Всего на данный момент зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса во всех регионах России, выздоровели 2 590 пациентов, а умерли — 273.
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