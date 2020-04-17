Попова: РФ сохраняет плавный и медленный темп прироста заболеваемости COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/488/12930488/RIAN_6035587.HR-pic905-895x505-85993.jpg">

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия в настоящее время сохраняет очень медленный темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, цитирует «Интерфакс» .

По ее словам, процентное соотношение прироста составляет менее 20% в день.

«Около 14-17% в сутки», — уточнила Попова.

Она также подчеркнула, что меры властей России по борьбе с вирусом дают эффект.

Всего на данный момент зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса во всех регионах России, выздоровели 2 590 пациентов, а умерли — 273.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В оперштабе уточнили число заразившихся коронавирусом в РФ

— В России за сутки выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусом

— В метро Москвы у 74 пассажиров выявлена температура