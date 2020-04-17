В России за сутки выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Информцентра по коронавирусу.

С начала пандемии в России зарегистрировано 32 007 случаев заражения COVID-2019, а число скончавшихся выросло до 273 человек (+41 умерший). Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 286 пациентов (всего — 2 590 выздоровевших).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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