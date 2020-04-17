Адвоката Абызова обвиняют в особо крупном мошенничестве

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Адвокату бывшего главы Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Алексей Кирсанов.

Следствие выдвинуло против него обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере». Планируется, что в пятницу, 17 апреля, Вершинину изберут меру пресечения.

По словам его адвоката, следственные действия с Вершининым шли всю ночь и продолжаются в настоящий момент.

О задержании Вершинина стало известно накануне. Юрист Александр Аснис заявил, что задержание в Москве Вершинина не связано с делом экс-министра.

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