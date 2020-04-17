В МЧС рассказали, что повышает сопротивляемость организма к коронавирусу

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В МЧС посоветовали в условиях пандемии коронавируса вести здоровый образ жизни, так как он повышает сопротивляемость организма к инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалистов, необходимо высыпаться, потреблять продукты, богатые витаминами, минералами и белками, а также уделять внимание физической активности.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали не носить маску на улице.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — рассказали в МЧС.

Уточняется, что маска необходима в местах скопления людей, при уходе за больными ОРВИ, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

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