В России за сутки выписаны 318 излечившихся от COVID-19 человек

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В России за сутки выписаны 318 человек, которые вылечились после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Из 318 человек почти 190 — в Москве.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 2,3 тысячи.

По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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