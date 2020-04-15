Грузия не будет закрывать церкви на Пасху

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В Грузии храмы будут работать на Пасху при соблюдении всех рекомендаций минздрава, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правительство страны.

«Мы приняли решение, что закон нарушаться не будет, церкви закрываться не будут и будет соблюдаться социальная дистанция с целью заботы о здоровье и жизни наших граждан», — приводятся слова пресс-секретаря грузинского премьера Ираклия Чиковани.

Чиковани добавил, что в крупных храмах между людьми должна соблюдаться дистанция в два метра, а в мелких церквях службы проведут без прихожан.

В Грузии коронавирусом заразились 306, скончались три человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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