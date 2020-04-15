Защита пилота жестко севшего в Шереметьево SSJ-100 требует дорасследования

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Адвокат Наталья Митусова заявила, что защита пилота самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в нарушении правил по управлению воздушным судном, подготовила жалобу на имя генпрокурора России. Об этом пишет ТАСС.

По мнению защиты, предварительное расследование является необъективным и неполным, а также было завершено преждевременно.

В связи с этим, адвокат пилота требует провести дополнительное расследование дела.

Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года самолет после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. По данным следствия, неправильные действия пилота привели к возгоранию лайнера, в результате чего погиб 41 человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.

Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

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