В Москве за сутки выписано две тысячи протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за сутки власти выписали две тысячи протоколов за нарушение самоизоляции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
Данчиков добавил, что всего правоохранители выписали девять тысяч протоколов.
В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Жители должны оформлять пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Также запрещено покидать дома без необходимости.
В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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