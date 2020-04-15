В Москве за сутки выписано две тысячи протоколов за нарушение самоизоляции

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В Москве за сутки власти выписали две тысячи протоколов за нарушение самоизоляции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

Данчиков добавил, что всего правоохранители выписали девять тысяч протоколов.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Жители должны оформлять пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Также запрещено покидать дома без необходимости.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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