Хакер включил московским школьникам порно на уроке химии
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Хакер взломал аккаунт одного из девятиклассников московской школы №274 и включил порно с его аккаунта во время дистанционного урока по химии, сообщает »Пятый канал».
Родители школьника подали заявление в правоохранительные органы по факту случившегося.
Проверкой происшествия занимается московская полиция.
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