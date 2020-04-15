Хакер включил московским школьникам порно на уроке химии

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Хакер взломал аккаунт одного из девятиклассников московской школы №274 и включил порно с его аккаунта во время дистанционного урока по химии, сообщает »Пятый канал».

Родители школьника подали заявление в правоохранительные органы по факту случившегося.

Проверкой происшествия занимается московская полиция.

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