Эпидемиолог: количество зараженных в Москве снизится не раньше июня

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При соблюдении необходимых карантинных мероприятий число зараженных коронавирусом в Москве может начать снижаться к середине июня — началу июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне - июле», — сказал Брико.

Он добавил, что при благоприятном стечении обстоятельств на «плато заболевания» столица выйдет уже к концу апреля. Однако это зависит от выполнения гражданами «всех предложенных рекомендаций» Минздрава России.

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