Первый салон красоты оштрафовали в Москве за работу в карантин

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Тверской суд Москвы в среду оштрафовал салон красоты на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, опасного для окружающих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондарева.

Уточняется, что индивидуальный предприниматель, который предоставлял парикмахерские услуги, а также услуги макияжа и маникюра, совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее суд впервые оштрафовал другого индивидуального предпринимателя также на 50 тысяч рублей. Мужчина на перронной территории Савеловского железнодорожного вокзала продавал продукты питания быстрого приготовления.

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