Регионам России разрешат самим устанавливать сроки сдачи ОГЭ
Регионам России и учредителям заграничных школ могут разрешить самим установить основные и резервные сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Так, Рособрнадзор совместно с Минпросвещения подготовили проект нового расписания сдачи ОГЭ для выпускников девятых классов. Экзамены могут пройти в сроки с 8 июня по 31 июля.
Уточняется, что определенные даты экзаменов по русскому языку и математике могут назначить сами региональные органы исполнительной власти и учредители заграншкол. При этом ОГЭ по предметам по выбору в этом году проводиться не будет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Без учителя точно никак»: школьники готовятся к итоговой аттестации в режиме онлайн
— Минпросвещения: сроки проведения ЕГЭ могут быть вновь скорректированы
— Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году