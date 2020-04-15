Регионам России разрешат самим устанавливать сроки сдачи ОГЭ

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Регионам России и учредителям заграничных школ могут разрешить самим установить основные и резервные сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Так, Рособрнадзор совместно с Минпросвещения подготовили проект нового расписания сдачи ОГЭ для выпускников девятых классов. Экзамены могут пройти в сроки с 8 июня по 31 июля.

Уточняется, что определенные даты экзаменов по русскому языку и математике могут назначить сами региональные органы исполнительной власти и учредители заграншкол. При этом ОГЭ по предметам по выбору в этом году проводиться не будет.

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