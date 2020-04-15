В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус
В Петербурге полиция нашла предполагаемого зараженного коронавирусом, который сбежал из больницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД России.
«Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы», — заявили в ведомстве.
О побеге 33-летнего мужчины из Александровской больницы стало известно вечером 14 апреля. Анализы нарушителя должны были быть готовы сегодня, но, не дождавшись их, он ушел из медучреждения.
Правоохранители нашли мужчину у его подруги в Гатчине. Отмечается, что полицейских он встретил в перчатках и маске.
На данный момент нарушитель опять в Александровской больнице.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается, с кем контактировал мужчина после побега из медучреждения.
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