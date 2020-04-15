Число зараженных коронавирусом в России возросло на 3388

Число зараженных коронавирусом в России возросло на 3388. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Таким образом, всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек.

За сутки умерли 28 пациентов, за весь период в России от коронавируса скончались 198 человек.

По последним данным, число зараженных в мире превысило 2 млн. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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