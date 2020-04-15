Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом «Аэрофлота», передает ТАСС.

Ожидаемое время прибытия в петербургский аэропорт Пулково — 11.45 мск. Далее самолет отправится в московский аэропорт Шереметьево, время прибытия пока не уточняется.

По данным сотрудников авиакомпании, что на борту самолета находятся более 260 человек.

В настоящее время страны организуют вывозные рейсы, чтобы вернуть домой граждан на фоне пандемии коронавируса.

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