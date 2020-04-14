Число пациентов с бессимптомным коронавирусом в России составляет около 30%

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число людей, у которых коронавирусная инфекция протекает без симптомов, увеличилось до почти 30%, цитирует ее «Интерфакс».

По ее данным, чем больше людей тестируют на коронавирус, тем больше выявляют тех, кто заболел, но у них нет никаких признаков инфекции. В начале марта таких людей было около 10%, а сейчас почти 30%.

Кроме того, в некоторых субъектах России количество выявленных инфицированных людей без симптомов составляет 52%.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 466 тыс. пациентов, умерли — 125 123. В России заболели более 21 тыс. человек, выздоровели свыше 1,6 тыс. пациентов, а скончались — 170.

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