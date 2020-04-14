В Минпросвещении отреагировали на данные о застрявших в США российских школьниках
В министерстве просвещения России прокомментировали информацию о невозможности российских школьников покинуть США и вернуться на родину.
В пресс-службе отметили, что министерство обеспокоено из-за этой ситуации. Однако в настоящее время ведомство находится в контакте с МИД страны и получает полную информацию о происходящем. Также активно прорабатываются механизмы поддержки и защиты учащихся из России.
«Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся — в настоящее время вся информация выясняется», — цитирует министерство РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в США застряли свыше 70 школьников, которые участвовали в курируемой госдепом США образовательной программе. Министерство уже сделало демарш госдепартаменту и американскому посольству в России в связи с данной ситуацией.
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