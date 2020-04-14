Число зараженных COVID-19 превысило 100 тысяч во Франции

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Во Франции число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон уточнил, что всего с момента эпидемии положительный результат анализа на коронавирус получили 103 573 гражданина.

Он также добавил, что жертвами заболевания стали 15 529 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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