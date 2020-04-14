Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Новосибирске

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В Новосибирской области впервые была зарегистрирована смерть человека после заражения коронавирусной инфекцией. Жертвой стал 68-летний пенсионер, рассказали в оперативном штабе региона.

Мужчина заметил симптомы болезни 1 апреля, однако не обратился сразу за помощью медиков, а занимался самолечением. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии 7 апреля. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию, а 8 апреля его перевели на ИВЛ.

Отмечается, что пневмония у больного развивалась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Россиянин скончался.

Всего на данный момент в России более 21 тыс. заболевших, свыше 1,6 тыс. выздоровевших и 170 умерших. В мире инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 450 тыс. пациентов, умерли — 122 710.

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