Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

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В Тверской области на Редкинском опытном заводе произошла разгерметизация резервуара с бромом, пишет ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в 6:35 в МЧС поступила информация о неисправности хранилища с последующими хлопком и выделением желтого дыма. Спасатели устранили течь и перекрыли канализацию.

По информации МЧС, никто не пострадал. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.

Бром — тяжелая едкая жидкость темно-красного цвета с неприятном запахом. Летучее вещество ядовито.