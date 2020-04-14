В Москве экстренную медпомощь предоставят в 12 стационарах

Экстренную медицинскую помощь можно будет получить в 12 московских стационарах, передает сайт департамента здравоохранения столицы.

Речь идет о ГКБ имени Вересаева, НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени С.П. Боткина и других медучреждениях.

Как сообщает городской депздрав, все пациенты, которым нужна экстренная медицинская помощь, будут направлены в данные больницы.

«Вся экстренная помощь будет оказываться в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для больных коронавирусной инфекцией.

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