Вирусолог заявила о смене динамики развития COVID-19 в России

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Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, передает РИА «Новости».

Препятствием в борьбе с распространением COVID-19 вирусолог назвала безответственность некоторых граждан, так как ряд россиян ошибочно полагают, что заболевание им не грозит. Однако это убеждение ошибочно. Кроме того, от осложнений после выздоровления никто не застрахован.

Попович отметила, что число инфицированных в стране с 1 тысячи до 10 тысяч выросло за 12 дней, в то время как в ФРГ, Италии и Испании — за восемь дней, а в США — за шесть. При этом уже в пяти странах пройден порог в 100 тысяч зараженных, на что ушло 15–18 дней.

По последним данным, в России выявлено 15 770 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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