Жилой дом горит на Ленинском проспекте в Москве

В Москве на Ленинском проспекте горит жилой дом. Об этом сообщается в Twitter МЧС.

По опубликованным данным, площадь пожара составляет одну тысячу кв м.

Информация о пострадавших и погибших не уточняется.

На месте работают спасательные службы.