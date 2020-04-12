В Нью-Йорке шестые сутки подряд ежедневно умирают больше 700 человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 758 человек, что увеличивает общее число жертв до 9385, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

«Ужасные новости - мы потеряли вчера 758 жизней. Вы видите выравнивание кривой», — сказал Куомо.

Губернатор отметил, что 9 апреля скончались 777 человек, 8 апреля – 799, 7 апреля – 779, 6 апреля – 731 заболевший.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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