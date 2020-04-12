В Узбекистане число заразившихся коронавирусом превысило 800

<img src="//img.gazeta.ru/files3/549/13039549/2020-04-06T164555Z_681986779_RC24ZF99N393_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-61871.jpg">

В Узбекистане за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37, достигнув 833, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны Фурката Санаева.

«На вечер 12 апреля в Узбекистане общее число подобных пациентов составило 833», — сказал Санаев.

Также сообщается о четырех погибших и 65 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Британии умерли больше 10 тысяч зараженных коронавирусом

— В Швеции число погибших от коронавируса приблизилось к 900

— В Казахстане число заразившихся коронавирусом превысило 900