В Узбекистане число заразившихся коронавирусом превысило 800
В Узбекистане за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37, достигнув 833, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны Фурката Санаева.
«На вечер 12 апреля в Узбекистане общее число подобных пациентов составило 833», — сказал Санаев.
Также сообщается о четырех погибших и 65 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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