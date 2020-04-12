В ВОЗ рассказали, почему растет число заразившихся коронавирусом в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что рост числа заразившихся коронавирусом в Москве связан с нарушением мер самоизоляции. Об этом представитель ВОЗ рассказала в программе «Воскресный Вечер» на телеканале «Россия 1».
Вуйнович отметила, что число зараженных быстро растет. В том числе, из-за расслабленного поведения жителей в последние 10 дней.
«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», — сказала она.
По последним данным в Москве коронавирусом заражены 10 158 человек, 687 выздоровели, 72 умерли.
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