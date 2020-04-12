Россияне вернулись на родину вывозным рейсом Сеул-Владивосток

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Самолет, выполнявший специальный вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток, приземлился в пункте назначения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.

Самолет авиакомпании «Аврора» совершил посадку в 11.48 мск (18.48 по местному времени), заявили в аэропорту. Изначально рейс должен был прибыть в 11.05 мск, однако произошла задержка.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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