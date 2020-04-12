Почти 700 человек вылечились от коронавируса в Москве

За последние 24 часа в Москве еще 188 человек смогли вылечиться от коронавируса, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, общее число выздоровевших на сегодняшний день в столице составляет 687 человек.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться», — цитирует Ракову https://t.me/COVID2019_official/265.

Всего в России вирусом заразились более 13,5 тыс. человек, при этом вылечились более 1 тыс. пациентов, а умерли — 106.

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