Почти 700 человек вылечились от коронавируса в Москве
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За последние 24 часа в Москве еще 188 человек смогли вылечиться от коронавируса, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, общее число выздоровевших на сегодняшний день в столице составляет 687 человек.
«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться», — цитирует Ракову https://t.me/COVID2019_official/265.
Всего в России вирусом заразились более 13,5 тыс. человек, при этом вылечились более 1 тыс. пациентов, а умерли — 106.
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