Более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено на Украине

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине превысило 2,7 тысячи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства здравоохранения.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 266 человек, сообщает минздрав Украины. Общее число подтвержденных случаев заражения на Украине составляет 2777, из них 83 – с летальным исходом. За все время пандемии 89 пациентов вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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