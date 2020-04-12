Более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено на Украине
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине превысило 2,7 тысячи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства здравоохранения.
За минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 266 человек, сообщает минздрав Украины. Общее число подтвержденных случаев заражения на Украине составляет 2777, из них 83 – с летальным исходом. За все время пандемии 89 пациентов вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
— Власти Украины пообещали «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии COVID-19
— В Раде предложили сократить расходы на борьбу с коронавирусом