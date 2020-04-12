Число заражений в Южной Корее выросло до 10 512

За минувшие сутки число инфицированных COVID-19 в Южной Корее достигло 10 512. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

За 24 часа в стране зафиксировано 32 случая заражения, а также 125 излечившихся.

Всего от коронавируса в Южной Корее умерли уже 214 человек.