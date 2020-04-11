В департаменте торговли уточнили, кому необязательно получать пропуска на передвижение
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, какой категории граждан необязательно оформлять заявки на цифровые пропуска для передвижения в Москве в период пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что сотрудникам госслужб и представителям СМИ не нужно оформлять цифровые пропуска.
«Они показывают удостоверение гособразца и могут беспрепятственно передвигаться», — добавил Немерюк.
Соответствующие требования касаются передвижений на любом транспорте, в том числе и такси.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице были введены правила по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
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