Собянин подписал указ об оформлении и использовании цифровых пропусков
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разъясняющий порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по городу во время карантина.
«Сегодня я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 13 апреля москвичи смогут оформить пропуска, с 15 числа их наличие станет обязательным.
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