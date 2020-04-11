Собянин поставил задачу тестировать на коронавирус за 24 часа
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице во»ВКонтакте», что поставлена задача проводить тестирования на коронавирус быстрее, за 24 часа.
«Поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов», — написал Собянин.
Мэр отметил, что ранняя диагностика очень важна для правильного лечения.
В России коронавирусом заразились больше 13 тыс., скончались около 100 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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