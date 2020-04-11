Собянин поставил задачу тестировать на коронавирус за 24 часа

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Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице во»ВКонтакте», что поставлена задача проводить тестирования на коронавирус быстрее, за 24 часа.

«Поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов», — написал Собянин.

Мэр отметил, что ранняя диагностика очень важна для правильного лечения.

В России коронавирусом заразились больше 13 тыс., скончались около 100 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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