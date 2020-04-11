Более 300 медиков заразились COVID-19 в Белоруссии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/871/13044871/2020-02-21T082630Z_1674683098_RC2W4F98YIB9_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-29857.jpg">

В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Владимира Караника.

По его словам, наибольшее число заболевших медиков зафиксировано в Витебске и Минске.

Меньше всего зараженных в клиниках, которые были перепрофилированы заранее.

Караник отметил, что по каждому случаю проводятся эпидрасследования. По его словам, большинство заболевших медработников чувствуют себя хорошо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,7 млн случаев заражения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Британии от заражения COVID-19 скончались 19 медиков