Более 300 медиков заразились COVID-19 в Белоруссии

В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Владимира Караника.

По его словам, наибольшее число заболевших медиков зафиксировано в Витебске и Минске.

Меньше всего зараженных в клиниках, которые были перепрофилированы заранее.

Караник отметил, что по каждому случаю проводятся эпидрасследования. По его словам, большинство заболевших медработников чувствуют себя хорошо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,7 млн случаев заражения.

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