В Кремле пообещали, что празднование Дня Победы обязательно состоится

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад Победы обязательно состоятся, передает ТАСС.

По словам Пескова, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе парада Победы и «Бессмертного полка» не принималось.

Он уточнил, что данное решение будет приниматься позже с учетом развития ситуации.

«Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно», — заключил прессек, отметив важность Дня Победы для России.

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