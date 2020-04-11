В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
В Москве к административной ответственности привлеки 26 человек за нарушение карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.
Известно, что заразившимся коронавирусом москвичам разрешается лечиться дома в случае легкой формы болезни, однако они должны соблюдать карантин под наблюдением врачей и не выходить из дома.
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.
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