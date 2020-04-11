На Украине выявлено 2511 случаев заражения коронавирусом

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На Украине за минувшие сутки выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 2511. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Вылечились от коронавируса 79 пациентов, скончались 73 человека.

По состоянию на утро 11 апреля в ЦОЗ поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19.

По последним данным, в мире выявлено 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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