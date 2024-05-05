Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Mazda CX-9

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Mazda CX-9 за 2 млн рублей.

Так, по его словам, Mazda CX-9 за 2 млн рублей это будет автомобиль 2012–2014 годов с пробегами около 150 тыс. километров. Из возможных моторов к нам попадал один – фордовский атмосферник V6 3.7 (277 л. с.). Он очень надежен, ресурс более 300 тыс. километров. Автоматическая коробка передач тоже надежна. Однако при перегревах страдают многие элементы, начиная с уплотнительных колец и заканчивая фрикционами.

К недостаткам относят очень нежное лакокрасочное покрытие, экономию на мелочах и невнятные алгоритмы головной медиасистемы.

До этого стало известно, что в Европе начались продажи китайских автомобилей Xpeng G6. Дилеры марки в Нидерландах, Норвегии, Дании и Швеции открыли предзаказ на Xpeng G6. В частности, в Норвегии автомобиль будет стоить 410 тыс.норвежских крон (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации). В прошлом году официальные представители Xpeng также объявили о планах выйти на рынок Великобритании, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что российские дилеры начали предлагать пикап Foton Tunland G7 за 3,57 млн рублей.