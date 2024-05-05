В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок

Жителей и гостей Сочи предупредили о риске подъема воды в реках до опасных отметок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

По данным мэрии города, в Сочи продолжает действовать оповещение о комплексе неблагоприятных погодных явлений.

«С 10.00 до 12.00 и до конца дня 05 мая 2024 года на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением опасных отметок», — говорится в сообщении.

Глава города Алексей Копайгородский сообщил, что все городские службы переведены на работу в усиленном режиме. В администрации города рекомендовали жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

До этого гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru говорил, что в этом году отдых в Сочи для россиян будет стоить дороже, отели выросли в цене в среднем на 15%. Это связано с тем, что в отрасли сейчас низкая конкуренция, чем пользуются российские курорты.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.