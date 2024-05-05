Стали известны ближайшие цели ВС РФ в ходе наступления

Вооруженные силы России в ближайшее время будут освобождать города Часов Яр и Купянск. Такую оценку дает издание Newsweek.

В материале отмечается, что «потенциальными целями» нового наступления ВС РФ могут стать Часов Яр, который может пасть до начала лета, а также Купянск, который назвали «главными воротами в Харьков».

По оценкам авторов, взятие Часова Яра откроет российской армии путь на Славянск и Краматорск. При этом Вооруженным силам Украины придется отступать по всей линии соприкосновения, говорится в тексте.

До этого военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса. По его словам, ключевой задачей для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас является сохранение армии, а не попытки удержать Донбасс.

Он также отметил, что положение украинской армии в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под населенными пунктами Очеретино и Часов Яр, оборона ВСУ начинает постепенно рушиться.

Ранее в Совфеде прокомментировали слова Салливана о наступлении Украины в 2025 году.