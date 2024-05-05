Стало известно, кому может навредить омега-3

Полезные ненасыщенные жиры из рыбы могут привести к образованию токсичных агрегатов инсулина. Это показало исследование, опубликованное в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Ученые получили раствор, имитирующий среду в организме человека с редким тяжелым заболеванием — инсулин-вызванным амилоидозом. Он возникает у некоторых пациентов с диабетом 1-го типа, когда повторяющиеся инъекции инсулина приводят к накоплению этого гормона в организме.

В этом растворе авторы работы по очереди смешали 10 различных жирных кислот и инсулина. Они обнаружили, что все они ускорили агрегацию (слипание) инсулина. Также ученые провели эксперимент на мышах. Агрегаты инсулина, образовавшиеся в присутствии жирных кислот, были токсичнее для мозга, чем обычные. Как объяснили ученые, такие агрегаты были жестче, их проникновение в клетки можно сравнить с поеданием клетками гвоздей.

Несмотря на результаты, ученые не рекомендовали исключать полезные жиры из рациона. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 — важные пищевые компоненты, необходимые для строительства клеточных структур. Их достаточное потребление связано с улучшением работы памяти и познавательных способностей, а также снижением воспаления и уровня «плохого» холестерина. Полезные жиры содержатся в растительных маслах и жирной рыбе, а также доступны в виде пищевых добавок.

«Большинство из нас считают эти жиры полезными или полезными, и для многих это так и есть. Однако мы обнаружили, что полиненасыщенные жирные кислоты могут делать очень неожиданные вещи при взаимодействии с инсулином. Эта работа показывает, что картина более сложная, питание сложное, и мы не должны относиться к чему-либо как к черно-белому, универсально здоровому или нездоровому», — рассказал профессор кафедры биохимии и биофизики Техасского колледжа сельского хозяйства и наук о жизни Дмитрий Куровский.

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