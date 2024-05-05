Филипп Киркоров эмоционально восхитился выступлением финалиста «Маски»: «Ты разорвала меня на куски»

В финальном выпуске шоу «Маска» председатель жюри Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на выступление участника в костюме Кота.

«Ты разорвала меня на куски», — воскликнул Киркоров.

Певец также обратился к своему любимчику Еноту, сравнив его с чудом и «НЛО». В финале телешоу осталось всего четыре участника: Кот, Змей-Горыныч, Бабочка и Енот. Члены жюри предполагают, что под масками могут скрываться Люся Чеботина, Ани Лорак, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Финальный выпуск «Маски» выйдет на НТВ 5 мая.

Недавно сообщалось, что Киркоров посмеялся над ростом поэтессы Ларисы Рубальской в одиннадцатом выпуске шоу «Маска». Он предположил, что за маской Барби скрывается «карлица», когда жюри пыталось угадать личность гостевого артиста. Затем Киркоров долго извинялся перед Рубальской за свою злую шутку, и 78-летняя знаменитость его простила.

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